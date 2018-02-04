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Происшествия

Автомобиль сбил переходившего дорогу на "красный свет" школьника на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде 5 февраля

06 февраля 2018 10:06  [655] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль сбил переходившего дорогу на "красный свет" школьника на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде 5 февраля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, в 17:03 на бульваре Мещерский, у дома №7/3 39-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102 совершил наезд на ребёнка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 10-летний пешеход был госпитализирован.

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