Автомобиль сбил переходившего дорогу на "красный свет" школьника на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде 5 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль сбил переходившего дорогу на "красный свет" школьника на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде 5 февраля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, в 17:03 на бульваре Мещерский, у дома №7/3 39-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102 совершил наезд на ребёнка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 10-летний пешеход был госпитализирован.