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Автомобиль сбил переходившего дорогу на "красный свет" школьника на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде 5 февраля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Согласно информации, в 17:03 на бульваре Мещерский, у дома №7/3 39-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102 совершил наезд на ребёнка, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП 10-летний пешеход был госпитализирован.
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