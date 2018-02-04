Число усыновлённых детей в Канавинском районе Нижнего Новгорода неуклонно растёт, - райадминистрация Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Число усыновлённых детей в Канавинском районе Нижнего Новгорода неуклонно растёт. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации 6 февраля 2018 года.

Согласно информации, на еженедельном оперативном совещании с докладом об итогах работы по направлению опеки и попечительства выступила начальник управления образования Канавинского района Надежда Городилова.



По её словам, по итогам 2017 года выросли показатели численности жителей Канавинского района, желающих принять ребенка на воспитание, а также количества усыновленных детей.

"Статистика свидетельствует, что более популярной формой устройства детей становится приемная семья, так как приемные родители получают вознаграждение за социальную услугу – воспитание несовершеннолетних детей. Также начался процесс смены формы устройства работы: переход из установленной ранее безвозмездной опеки в возмездную. Значительно растет число усыновленных детей, численность желающих принять ребенка на воспитание в свои семьи. В целом по Канавинскому району статистика отдела опеки и попечительства показывает положительные цифры, что не может не радовать" - отметила Городилова.

Как сообщалось ранее, в январе 2018 года в регионе было усыновлено 19 детей. В декабре 2017 года количество зарегистрированных актов об усыновлении составило 40, что на 33% больше аналогичного периода прошлого года.

Напомним также, что в декабре 2017 года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило до 2021 года продление выплат за усыновление детей.