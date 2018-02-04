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Общество

Более 9 млн рублей долгов погасили абоненты "Нижегородского водоканала" в ходе акции "В новый год без долгов"

06 февраля 2018 11:26  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Долги на суму более 9 млн рублей погасили абоненты ОАО "Нижегородский водоканал" в ходе акции "В новый год без долгов". Об этом сообщает пресс-служба компании 6 февраля 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, акция "В новый год без долгов" проводилась в Нижнем Новгороде во второй раз. По её условиям, в течение последних трех месяцев года любой нижегородец мог погасить долг за холодное водоснабжение без начисления пени. Действие акции распространялось на любую сумму долга и длительность просрочки.

За время акции долг за холодное водоснабжение и водоотведение погасили около тысячи абонентов предприятия, заплатив почти 9 млн рублей. Треть участников акции погасили долг за 36 и более месяцев. Часть из них отмечает, что специально ждали акции, так как не успели погасить задолженность, когда акция проводилась в первый раз.

"Эффективность акции по сравнению с предыдущим годом сильно возросла. Мы собрали на 30% процентов больше долгов, чем в 2016 году, и на 10 % увеличилось количество участников. Акция "В новый год без долгов" может стать для водоканала хорошей предновогодней традицией", - отметил директор по работе с абонентами ОАО "Нижегородский водоканал" Игорь Воропаев.

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