Более 9 млн рублей долгов погасили абоненты "Нижегородского водоканала" в ходе акции "В новый год без долгов" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Долги на суму более 9 млн рублей погасили абоненты ОАО "Нижегородский водоканал" в ходе акции "В новый год без долгов". Об этом сообщает пресс-служба компании 6 февраля 2018 года.



Как сообщается в пресс-релизе, акция "В новый год без долгов" проводилась в Нижнем Новгороде во второй раз. По её условиям, в течение последних трех месяцев года любой нижегородец мог погасить долг за холодное водоснабжение без начисления пени. Действие акции распространялось на любую сумму долга и длительность просрочки.



За время акции долг за холодное водоснабжение и водоотведение погасили около тысячи абонентов предприятия, заплатив почти 9 млн рублей. Треть участников акции погасили долг за 36 и более месяцев. Часть из них отмечает, что специально ждали акции, так как не успели погасить задолженность, когда акция проводилась в первый раз.



"Эффективность акции по сравнению с предыдущим годом сильно возросла. Мы собрали на 30% процентов больше долгов, чем в 2016 году, и на 10 % увеличилось количество участников. Акция "В новый год без долгов" может стать для водоканала хорошей предновогодней традицией", - отметил директор по работе с абонентами ОАО "Нижегородский водоканал" Игорь Воропаев.