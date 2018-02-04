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Общество

НБД-Банк запустил благотворительную акцию в помощь детям с онкологическими заболеваниями

06 февраля 2018 11:39  [91] Общество

Нижегородский НБД-Банк запустил благотворительную акцию "Монета добра" в помощь детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Об этом пресс-служба банка сообщила 6 февраля 2018 года.

Согласно информации, цель акции – вернуть монеты в оборот через кассы ПАО "НБД-Банк" и помочь детям, нуждающимся в лечении. Сейчас специалисты отмечают повсеместно растущую потребность в разменной монете. Банк России тратит огромные средства на изготовление и выпуск монет различного номинала для обеспечения наличного денежного оборота. Банкноты быстро ветшают, а срок службы монеты составляет 20-30 лет. Небрежное отношение к монете приводит к сокращению ее объемов в денежном обращении, а это, в свою очередь, затрудняет расчеты за товары и услуги.

НБД-Банк предлагает нижегородцам возвратить в денежный оборот монету, которая зачастую оседает по карманам и копилкам. С этой целью в восьми офисах НБД-Банка в Нижнем Новгороде установлены специальные кубы для сбора монет. На протяжении акции - в течение четырех месяцев - каждый желающий может принести мелочь и опустить в специальный куб и таким образом внести свой вклад в общее дело. Акция "Монета добра" завершится в День защиты детей 1 июня. По ее итогам все собранные деньги будут перечислены на счет фонда НОНЦ и направлены на помощь детям, нуждающимся в медицинской помощи, а также на покупку лекарств и расходных материалов.

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