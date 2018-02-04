Имеющий признаки психического расстройства нижегородец предстанет перед судом за сломанный нос полицейскому Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Имеющий признаки психического расстройства нижегородец предстанет перед судом за сломанный нос полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 6 февраля 2018 года.

По версии следствия, вечером 26 августа 2017 года в подземном переходе станции метро "Горьковская" сотрудники полиции остановили 30-летнего гражданина, который по видимым признакам находился в состоянии опьянения. На требования полицейских предъявить документ, удостоверяющий личность, а также проследовать в помещение поста полиции для установления личности, тот ответил отказом. Затем мужчина оттолкнул от себя полицейского и направился в сторону электропоездов. После того, как полицейские догнали его, мужчина ударил одного из правоохранителей кулаком в лицо, сломав ему нос.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии, гражданин обнаруживает признаки хронического психического расстройства и нуждается в принудительном лечении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.