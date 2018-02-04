Последние новости рубрики Происшествия
06 февраля 2018 12:44  [144] Водитель получил более четырех лет колонии-поселения за гибель четырех женщин в ДТП в Нижегородской области
06 февраля 2018 12:37  [158] Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках школьницы из Свердловской области
06 февраля 2018 12:27  [161] Имеющий признаки психического расстройства нижегородец предстанет перед судом за сломанный нос полицейскому
06 февраля 2018 10:06  [657] Автомобиль сбил переходившего дорогу на "красный свет" школьника на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде 5 февраля
06 февраля 2018 09:27  [179] Суд приговорил жителя Нижегородской области к ограничению свободы за ложное сообщение о взрывном устройстве
06 февраля 2018 09:15  [142] Житель Свердловской области обвиняется в перевозке более 1,5 кг наркотиков через Нижегородскую область
05 февраля 2018 17:21  [220] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Игоря Тулаева
05 февраля 2018 12:28  [184] Два ребёнка пострадали в ДТП в Володарске Нижегородской области 4 февраля
05 февраля 2018 12:02  [271] Мансарда дома на площади 250 кв. метров сгорела в Нижнем Новгороде 4 февраля
05 февраля 2018 10:29  [310] Следователи завершили расследование дела об изнасиловании женщины на пр. Ленина в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках школьницы из Свердловской области

06 февраля 2018 12:37  [158] Происшествия
Кристина Дубровина

Кристина Дубровина

Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках школьницы из Свердловской области. Об этом поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил вечером 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, 15-летняя Кристина Дубровина является жительницей села Черемыш Свердловской области. 23 декабря она ушла из дома, последний раз её видели в Нижнем Новгороде.

Приметы: плотное телосложение, рост 168 см, русые волосы. Была одета в черную шапку, черную куртку, серые кроссовки с розовой подошвой, темно-синие джинсы. Особые приметы: пигментное пятно на шее.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении девушки, волонтеры просят звонить по телефонам: 102, 8-831-625-26-98 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде04 февраля 2018Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде

Фоторепортажи
Непогода в Нижнем Новгороде
05 февраля 2018 17:46Непогода в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород"

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph