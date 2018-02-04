Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках школьницы из Свердловской области Происшествия

Кристина Дубровина Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках школьницы из Свердловской области. Об этом поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил вечером 5 февраля 2018 года.



Согласно информации, 15-летняя Кристина Дубровина является жительницей села Черемыш Свердловской области. 23 декабря она ушла из дома, последний раз её видели в Нижнем Новгороде.



Приметы: плотное телосложение, рост 168 см, русые волосы. Была одета в черную шапку, черную куртку, серые кроссовки с розовой подошвой, темно-синие джинсы. Особые приметы: пигментное пятно на шее.



Всех, кто имеет информацию о местонахождении девушки, волонтеры просят звонить по телефонам: 102, 8-831-625-26-98 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).