Водитель получил более четырех лет колонии-поселения за гибель четырех женщин в ДТП в Нижегородской области Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Виновный в гибели четырех женщин в Нижегородской области водитель приговорен к четырем годам и трем месяцам колонии-поселении. Об этом сообщается на сайте Нижегородского облсуда 6 февраля 2018 года.

Следствием было установлено, что 16 июня 2017 года в дождливую погоду водитель фуры Mercedes-Benz Actros на 83 км трассы Нижний Новгород – Киров не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем LADA Granta. В результате ДТП погибли водитель легковой машины и три пассажирки.

Действия водителя фуры квалифицированы по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Водитель грузовика лишен на три года права управления транспортными средствами. Также с него взыскан 1 млн рублей в пользу матери одной из погибших пассажирок в качестве компенсации морального ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу.