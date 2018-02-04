Как выбрать экономпанели для торговой точки?

Экономпанели – это специальное торговое оборудование, которое создано для того, чтобы с более выгодной стороны показать товар. Если точка специализируется на продаже, например, бижутерии или аксессуаров, то лучшего способа презентовать продукцию, пожалуй, просто не найти.

Экономпанели могут похвастаться наличием упрощённой системы экспонирования, а также расположения товарного ряда. На самом деле они универсальны. С их помощь можно демонстрировать предельно широкий спектр товаров. Для презентации зонтов, шляп, сумок и прочих изделий необходимы специальные крючки. Приобрести их в широком ассортименте можно по ссылке https://www.torg-oborud.ru/index.php?ht=589.

Крючки могут быть самой различной длины и выдерживать серьёзные нагрузки. На лёгких удастся разместить только незначительные по весу товары. Усиленные крючки способны выдержать даже электрооборудование или бытовую технику. К процессу выбора этих аксессуаров нужно подойти внимательно, отталкиваясь от возможностей самой системы и характера реализуемой продукции.

Экономпанели могут быть пластиковыми и металлическими. Желательно подбирать аналогичное покрытие крючков.

Пластиковые экономпанели позволяют за оптимально короткий срок обустроить торговый зал. Их стоимость отличается лояльностью.

Металлические изделия могут похвастаться более высокой устойчивостью и прочностью. Они смогут прослужить своим владельцам в долгосрочной перспективе. Стальная конструкция будет стоить дороже. Её имеет смысл приобретать только в том случае, когда бизнес создаётся на долгосрочную перспективу или продукция отличается большим весом.

Экономпанели помогают владельцам точек продаж выгодно и правильно расположить товар и представить его потенциальному потребителю с лучшей стороны. Опытные маркетологи знают, что визуализация играет крайне важную роль. Она формирует в умах покупателей положительную оценку товара. Таким образом, можно в разы увеличить оборот продукции и личную прибыль.

Экономпанели также могут быть самых различных форм и размеров. Всё зависит от направленности бизнеса и особенностей самого помещения. Однако в любом случае выбор в пользу такого оформления торговой точки пожалуй верный и правильный.

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