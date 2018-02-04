Начальник отдела РФЯЦ в Нижегородской области получил условный срок за использование подчиненного при строительстве гостиницы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Начальник одного из отделов РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове Нижегородской области осужден на 1,5 года условно за злоупотребление служебными полномочиями.

Как сообщила 6 февраля 2018 года пресс-служба областной прокуратуры, судом было установлено, что с 1 января 2014 года по 31 марта 2017 года начальник отдела поручал подчиненному ему сотруднику в рабочее время организовать и контролировать строительство зданий гостиничного комплекса на принадлежащем его супруге земельном участке.

Он предоставлял несоответствующие действительности сведения о выполнении работником непосредственных должностных обязанностей в кадровую службу для начисления ему зарплаты. Ущерб предприятия от начисления зарплаты работнику, включающая компенсационные и стимулирующие выплаты, составил около 2,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении начальника отдела было возбуждено по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, состояние здоровья и положительные характеристики, многочисленные ведомственные награды, а также возмещенный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним также, что экс-начальник тыла транспортной полиции по ПФО осужден на 2,5 года колонии общего режима за злоупотребление служебными полномочиями.