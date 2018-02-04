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Общество

Превышение концентрации оксида углерода в воздухе зарегистрировано в Сормовском районе Нижнего Новгорода 5 февраля

06 февраля 2018 13:55  [67] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Превышение концентрации оксида углерода в воздухе зарегистрировано в Сормовском районе Нижнего Новгорода 5 февраля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, максимальная разовая концентрация отмечалась в дневные часы и составила 1,1 предельно-допустимой концентрации (ПДК).

В остальных районах Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске, Кстове и Арзамасе превышений допустимых норм содержания контролируемых примесей отмечено не было.

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