Превышение концентрации оксида углерода в воздухе зарегистрировано в Сормовском районе Нижнего Новгорода 5 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Превышение концентрации оксида углерода в воздухе зарегистрировано в Сормовском районе Нижнего Новгорода 5 февраля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, максимальная разовая концентрация отмечалась в дневные часы и составила 1,1 предельно-допустимой концентрации (ПДК).

В остальных районах Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске, Кстове и Арзамасе превышений допустимых норм содержания контролируемых примесей отмечено не было.