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Общество

Директор АПЗ Олег Лавричев награжден медалью "Благотворитель земли Нижегородской"

06 февраля 2018 14:29  [180] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: АПЗ

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор АО "АПЗ" Олег Лавричев награжден серебряной медалью второй степени "Благотворитель земли Нижегородской". Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Согласно информации, 5 февраля 2018 года в Нижнем Новгороде в музее-заповеднике "Усадьба Рукавишниковых" состоялась торжественная церемония награждения благотворителей. Награды меценатам вручили и.о. вице-губернатора Евгений Люлин и председатель Заксобрания Евгений Лебедев.

Ежегодно медалью "Благотворитель земли Нижегородской" первой, второй и третьей степени по представлению Благотворительного совета награждаются граждане, которые внесли значительный вклад в развитие и поддержание функционирования государственных и муниципальных учреждений социально-культурного назначения на территории региона, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также детских, творческих и иных коллективов.

Вчера медалью "Благотворитель земли Нижегородской" были награждены семь человек. Среди них представители бизнес-сообщества, руководители предприятий, главы местного самоуправления. Так, медалью II степени была вручена председателю комитета ЗС НО по экономике и промышленности Олегу Лавричеву.

"В Нижегородской области ведет работу благотворительный совет, который создавался с целью привлечения людей, которые могут и хотят оказывать благотворительную помощь. Для ежегодной церемонии награждения из большого числа благотворителей отбираются те, кто занимается этим делом давно, реализует крупные проекты. Я горд тем, что сегодня среди таковых есть и депутаты Законодательного собрания", - отметил Лебедев.

Как в свою очередь добавили в пресс-службе АПЗ, Лавричев ежегодно направляет крупные средства на муниципальные проекты, возрождение православных святынь Арзамаса, помощь школам, детским садам, учреждениям культуры, спорта, здравоохранения.

"Прекрасно проведенное мероприятие, с акцентом на то, что благотворительная деятельность может стать уделом многих людей, определенным образом мыслей, зовом сердца. Лично для меня это душевная установка. Поскольку я руковожу крупным коллективом, то имею возможность помогать больше, чем другие, оттого мои заслуги более заметны. Однако чтобы быть благотворителем, не обязательно вкладывать крупные средства. Безусловно, благотворительная деятельность дает стимул для жизни. Когда ты видишь результаты своего труда и благодарность людей, которым помогаешь, хочется сделать еще больше. Получить такую награду – ответственно, для меня это высокая оценка", - прокомментировал награждение Лавричев.

Также сообщается, что на мероприятии были отмечены дипломами I и II степени школьники и студенты – авторы лучших работ регионального фестиваля "Гордость и слава земли Нижегородской". Среди награжденных и арзамасцы Денис Квирам, Кристина Воробьева, Анастасия Гришина и Кадырова Алена.

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