Забег "Лыжня России-2018" пройдет на трассе "Окский берег" в Нижегородской области 10 февраля Спорт

Фото: Оргкомитет

Забег "Лыжня России" пройдет на трассе "Окский берег" в Нижегородской области 10 февраля. Об этом сообщили организаторы забега 6 февраля 2018 года.

Согласно информации, забег пройдет в п. Новинки Богородского района. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 10 тысяч человек.

Кроме спортивной составляющей гостей "Окского берега" и участников мероприятия ждет развлекательная программа в рамках зимнего фестиваля. Праздник уже второй год проходит на территории проекта "Окский берег". В прошлом году главные организаторы и технические кураторы – министерство спорта Нижегородской области совместно со спортивной федерацией лыжных гонок региона - приняли решение опробовать абсолютно новую площадку для проведения массовых лыжных состязаний и "перенесли" мероприятие с Щелоковского хутора на площадку нового загородного района.

"Просторы "Окского берега" позволили организаторам реализовать давнюю задумку, которую не получалось полноценно выполнить на базе Щелоковского хутора. Речь идет о реализации настоящего, классического и при этом безопасного для участников масс-старта. Площадка "Окского берега" позволила сделать стартовый створ шириною более 100 м, удобство которого уже отметили участники забегов прошлого года", - отмечается сообщении.

И в 2018 году соревнования состоятся в формате масс-старта. Это значит, что участники гонок на 5 и 10 км выйдут на старт одновременно. Гостей и участников мероприятия также ждет выступление артистов, анимация для детей, конкурсы с подарками и большая фудзона.