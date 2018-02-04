Жительница Ворсмы Нижегородской области приговорена к 18 годам за поджог дома и гибель троих людей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жительница Ворсмы Нижегородской области осуждена на 18 лет за поджог дома и гибель троих людей. Об этом прокуратура региона сообщила 6 февраля 2018 года.

Судом установлено, что ночью 10 года 2016 года 38-летняя местная жительница, решив выпить спиртного, пришла к знакомым, проживающим в четырехквартирном деревянном доме. Обидевшись, что ее не пустили в дом, она сорвала с окна в коридоре занавеску, подожгла ее и завернула в одеяло, после чего положила горящие предметы рядом с входной дверью и покинула место преступления.

В результате пожара в огне погибли проживающие в квартире 54-летняя женщина и ее 26-летний сын, а также их гость – 41-летний местный житель. Еще одной женщине удалось спастись через окно. В пожаре пострадали деревянные конструкции дома, было уничтожено имущество собственников других квартир на сумму более 1 млн рублей.

Кроме того, после поджога женщина в течение недели украла пять тысяч рублей из частного дома своего знакомого, а также велосипед, принадлежащий соцработникам.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по п.п. "а", "д", "е" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п.п."а", "д", "е" ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 158 и ч. 1 ст. 158 УК РФ. Осужденная свою вину не признала. Приговор в законную силу не вступил.

Отмечается также, что ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, последний раз она освободилась из мест лишения свободы в августе 2016 года, вела бродяжнический образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками.