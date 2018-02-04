Врачи нижегородского кардиоцентра провели уникальное для региона "кесарево сечение" женщине с болезнью сердца Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врачи нижегородского кардиоцентра провели уникальное для региона "кесарево сечение" женщине с болезнью сердца. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 6 февраля 2018 года.

Как сообщили в областном министерстве здравоохранения, 1 февраля в кардиоцентр экстренно была переведена из родильного дома №1 Нижегородского района Нижнего Новгорода пациентка на 40 неделе беременности с диагнозом "острый левосторонний илеофеморальный тромбоз".

В срочном порядке в условиях операционной кардиоцентра ей была выполнена операция – кесарево сечение. Операция прошла без осложнений, родился здоровый мальчик.

Как сказали в кардиоцентре, в настоящее время пациентка переведена из реанимационного отделения "Специализированной кардиохирургической клинической больницы" в обычную палату. Самочувствие молодой мамы оценивается как удовлетворительное. Проводится плановое консервативное лечение по поводу острого илеофеморального тромбоза.

Напомним также, что в январе 2018 года нижегородский минздрав закрыл роддом в Воротынце, беременные перераспределены в Лысковский межрайонный перинатальный центр (плечо доставки - 54 км). Таким образом, с 1 января 2018 года в регионе не будут приниматься плановые роды в трёх районах - Ветлужском, Воротынском и Пильнинском. При этом, как отмечают в минзраве, в указанных центральных районных больницах остаются акушерско-гинекологические структурные подразделения, включающие в себя женскую консультацию, койки патологии беременных и гинекологические койки, в том числе дневного пребывания.