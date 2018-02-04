Кандидаты в президенты от ЛДПР и КПРФ посетят Нижний Новгород 8-9 февраля Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кандидаты в президенты от ЛДПР и КПРФ посетят Нижний Новгород 8-9 февраля 2018 года.

По данным НРО ЛДПР, председатель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский 8 февраля в Нижнем Новгороде встретится со студентами одного из вузов и проведет встречи с населением.

Как сообщило НРО КПРФ, визит депутата Совета депутатов пос. Видное Ленинского района Московской области Павла Грудинина запланирован на 9 февраля. В рамках визита в 13:00 в ДК Железнодорожников пройдет его пресс-конференция. В партии также добавили, что опасаются провокаций в день визита кандидата в президенты.

Напомним, что выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.