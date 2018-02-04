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Происшествия

Водитель лодки предстанет перед судом из-за смерти пассажира в Воротынском районе Нижегородской области

06 февраля 2018 15:56  [194] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель лодки предстанет перед судом из-за смерти пассажира в Воротынском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры 5 февраля 2018 года.

По версии следствия, вечером 14 октября 2017 года в акватории р. Волги в районе озера Лебединое в трех км от с. Каменка водитель отправился на моторной лодке "Крым" с тремя рыбаками, с которыми целый день рыбачил, провожать одного из них в Нижний Новгород.

У него не было удостоверения на право управления маломерным судном. Хозяин лодки на тот момент спал.

Несмотря на то, что поездка проводилась в темное время суток, он не обеспечил своих пассажиров спасательными средствами, которые имелись на борту. Не имея необходимых знаний, судоводитель не справился с управлением лодкой, и она перевернулась. В результате один из пассажиров утонул.

Уголовное дело в отношении водителя возбуждено по ч.2 ст.268 УК РФ (нарушение другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по такому обвинению составляет четыре года лишения свободы. На предварительном следствии он полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Воротынский районный суд.

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