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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего нижегородца Алексея Петухова

06 февраля 2018 16:05  [154] Происшествия
Алексей Петухов

Алексей Петухов

Фото: Поисковый отряд "Лиза алерт"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Алексея Петухова. Об этом сообщил поисковый отряд "Лиза алерт" 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, сведений о местонахождении 35-летнего Петухова нет с 26 января 2018 года.

Его приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза, русые короткие волосы. На лице шрам. Был одет в серую куртку, серые брюки, черные туфли и в черную кожаную фуражку.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.

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