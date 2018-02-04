Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего нижегородца Алексея Петухова Происшествия

Алексей Петухов Фото: Поисковый отряд "Лиза алерт"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Алексея Петухова. Об этом сообщил поисковый отряд "Лиза алерт" 5 февраля 2018 года.

Согласно информации, сведений о местонахождении 35-летнего Петухова нет с 26 января 2018 года.

Его приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза, русые короткие волосы. На лице шрам. Был одет в серую куртку, серые брюки, черные туфли и в черную кожаную фуражку.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.