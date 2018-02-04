И.о. замгубернатора Нижегородской области Роман Антонов обратился с "рекомендациями" к кстовским депутатам и Виталию Ковалеву Политика

Роман Антонов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

И.о. замгубернатора Нижегородской области Роман Антонов обратился с "рекомендациями" к кстовским депутатам и Виталию Ковалеву. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании Земского собрания Кстовского района 6 февраля 2018 года.



Земское собрание сегодня избрало главу администрации района, им стал глава Приокского района Нижнего Новгорода Виталий Ковалев. Присутствовавший на заседании и.о. замгубернатора региона Роман Антонов поблагодарил депутатов за такое решение.



"Району нужен хозяйственник, хватит уже политиков, насмотрелись. У меня примеров перед глазами – великое множество, и не только в Нижегородской области. Везде, где начинают разбираться между собой – все, путь в никуда, никакого развития. Посмотрите на Богородск, Павлово – тихой сапой едут себе и едут. В Семенове давно были? Чистота идеальная, все фасады сделаны. Кстово же у нас сродни только Дзержинску. Там тоже: пришел человек, поработал – свободен. Прямые выборы были – не подходят, косые сделали – не подходят. То, что сегодня за Виталия Александровича проголосовали 29 человек единогласно – это вообще редкий случай для Кстова. Это говорит о том, что право на ошибку в Кстовском районе уже нет", - сказал Антонов.



И.о. замгубернатора на заседании высказал ряд своих рекомендаций депутатам и избранному главе администрации Виталию Ковалеву. "Во-первых, нужно перестать оценивать людей по тому, чьи они – салахутдиновские, петровские, сидоровские. Оценивать их нужно по профпригодности, Культину я тоже об этом говорил. Нужно выработать критерий оценки сотрудников. Мы профессуру сюда из Москвы-Питера не привезем, поэтому давайте опираться на местные кадры, тем более профессиональные люди есть. И то, что количество сотрудников администрации надо сокращать – это медицинский факт", - подчеркнул он.



Он также рекомендовал избранному главе с администрацией серьезно подготовиться к совещанию у врио губернатора по финансовым вопросам. "Ваша задача – доказать, что те нормативы налоговых отчислений, которые есть на сегодняшний день – это путь в никуда. Виталий Александрович, обратите особое внимание на спорт, потому что это изюминка города. Надо думать о дополнительном финансировании, спорт высших достижений не должен быть на муниципальном бюджете", - отметил Роман Антонов.



И.о. замгубернатора также затронул тему Нижегородской агломерации, за создание которой в составе Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстовского и Богородского районов Законодательное собрание проголосовало в декабре 2017 года. "Да, никаких регламентов пока еще нет. Для чего Глеб Сергеевич (Никитин, врио губернатора Нижегородской области, – прим. НИА "Нижний Новгород") пошел на создание агломерации? Потому что когда что-то новое начинается, есть возможность под это получить деньги. То есть средства пойдут не только на административный центр, но будут распределяться и на всю агломерацию", - добавил Антонов.

Обращаясь к Виталию Ковалеву, и.о. замгубернатора отметил, что его задача здесь – выстроить политическое равновесие. "У нас с вами иногда есть проблема - мы начинаем воспринимать коллег из других партий как врагов. Они не враги, они оппоненты. Поэтому ваша задача, чтобы все разумные люди получили здесь свое место и могли реализоваться. Депутатов же я прошу не воспринимать Ковалева как человека, который пришел, а мы будем с попкорном сидеть и смотреть – справился или нет. Нужно помогать", - подытожил Роман Антонов.



Напомним, что Виталий Ковалев намерен приступить к обязанностям главы администрации Кстовского района 14 февраля 2018 года. Пост руководителя местного отделения "Единой России" в Приокском районе он планирует покинуть.