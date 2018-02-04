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06 февраля 2018 16:38  [999] Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам "ФСК-Поволжье" в Нижегородской области
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Общество

Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам "ФСК-Поволжье" в Нижегородской области

06 февраля 2018 16:38  [999] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Долг по зарплате в 2,8 млн рублей погашен перед работниками ОАО "ФСК-Поволжье" в (Бор, Нижегородская область) после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ 6 февраля 2018 года.

Согласно информации, Борская городская прокуратура при проверке выявила значительную задолженность по зарплате перед 42 работниками общества за период более трех месяцев. Кроме того, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия выявлены факты расходования руководством денег на иные цели при наличии длительной задолженности по зарплате.

Уголовное дело по этому факту было возбуждено по ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

СПРАВКА:
ОАО "ФСК-Поволжье" занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости.

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