Выгорание остатков масла в емкостях произошло 6 февраля в промзоне Дзержинска Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выгорание остатков масла в емкостях произошло 6 февраля 2018 года в промзоне Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, пожар произошел на открытой площадке предприятия по утилизации отходов ООО "НТН". Горение происходило в яме размером 2 на 2,5 м. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в 17:02, в 17:19 пожар был локализован, в 17:45 были полностью ликвидированы его последствия. В тушении пожара было задействовано девять единиц техники и 25 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.