Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог ото льда Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог ото льда в ночь с 6 на 7 февраля. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 6 февраля 2018 года.

Согласно информации, работы по ликвидации обледенения дорожного покрытия и тротуарной плитки запланированы: В Автозаводском районе на пр. Кирова, ул. Краснодонцев, пр. Бусыгина, ул. Веденяпина, Южном шоссе, ул. Школьная и ул. Челюскинцев; в Канавинском районе на ул. Октябрьской Революции, ул. Чкалова, ул. Путейская, ул. Элетровозная и ул. Движенцев; в Ленинском районе на дублерах пр.Ленина, ул. Макарова и бульваре Заречный; в Московском районе на ул. Куйбышева, Бурнаковском проезде, ул. Чаадаева, ул. Мечникова, ул. Мирошниченко, ул. Орджоникидзе и ул. Баранова; в Нижегородском районе на ул. Белинского, пл. Лядова, ул. Новая, ул. Студеная, ул. Минина, ул. Большая Печeрская, ул. Рождественская, Нижне-Волжская набережной, ул. Бринского, ул. Лопатина, ул. Богдановича, ул. Касьянова, ул. Верхне-Печeрская, ул. Горького, ул. Почаинская, ул. Родионова (от ул. Фруктовая до ТРЦ "Фантастика"); в Приокском районе на пр. Гагарина; в Советском районе на ул. Ижорская, ул. Ошарская, Молитовском мосту, Окском съезде, ул. Бекетова, пр. Гагарина, ул. Рокоссовского, ул. Ивлиева и ул.Головнина; в Сормовском районе на ул. Коммуны, ул. Федосеенко и ул. Циолковского.

"Внезапно нагрянувшая оттепель после обильных снегопадов принесла немало хлопот нижегородцам. Чтобы свести к минимуму возможные неблагоприятные последствия резкого похолодания, которое произошло в ночь с 5 на 6 февраля, а именно убрать образовавшиеся накаты на улицах, мы в ночь оперативно провели работы по просыпке и прометанию центральных магистралей, остановочных павильонов, пешеходных переходов. Кроме того, дорожники и коммунальщики уделили пристальное внимание подходам к школам, детским садам, больницам и другим социально значимым объектам", - отметил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев.