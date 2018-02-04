Владимир Исаев поддержал инициативу председателей ТОС самостоятельно отслеживать работу дворников в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев поддержал инициативу председателей ТОС самостоятельно отслеживать работу дворников. Об этом пресс-служба администрации района сообщила 6 февраля 2018 года

Согласно информации, в рамках еженедельного оперативного совещания к Исаеву обратилась председатель совета общественного самоуправления ТОС "Бориса Корнилова" Лариса Гомонова с предложением самостоятельно отслеживать работу дворников, закрепленных за подведомственными территориями.

"Мне очень понравилась идея председателей советов общественных самоуправлений самим отслеживать работу дворников. Я с удовольствием поддержал их инициативу. Так мы сможем понять, как часто дворник появляется на работе и более объективно оценить качество уборки", - сказал Исаев.

Он дал поручение составить списки всех дворников района, в которых за каждой фамилией закрепить подведомственную территорию. Председатели советов ТОС будут проверять наличие дворников на закрепленных за ними территориях, оценивать качество уборки работника: просыпку двора противогололедными материалами, уборку снега и мусора. В список вошли дворники домоуправляющей компании.

В первый день проверки было выявлено семь нарушений рабочего распорядка представителей ручного труда.