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Общество

Владимир Исаев поддержал инициативу председателей ТОС самостоятельно отслеживать работу дворников в Нижнем Новгороде

06 февраля 2018 19:06  [646] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев поддержал инициативу председателей ТОС самостоятельно отслеживать работу дворников. Об этом пресс-служба администрации района сообщила 6 февраля 2018 года

Согласно информации, в рамках еженедельного оперативного совещания к Исаеву обратилась председатель совета общественного самоуправления ТОС "Бориса Корнилова" Лариса Гомонова с предложением самостоятельно отслеживать работу дворников, закрепленных за подведомственными территориями.

"Мне очень понравилась идея председателей советов общественных самоуправлений самим отслеживать работу дворников. Я с удовольствием поддержал их инициативу. Так мы сможем понять, как часто дворник появляется на работе и более объективно оценить качество уборки", - сказал Исаев.

Он дал поручение составить списки всех дворников района, в которых за каждой фамилией закрепить подведомственную территорию. Председатели советов ТОС будут проверять наличие дворников на закрепленных за ними территориях, оценивать качество уборки работника: просыпку двора противогололедными материалами, уборку снега и мусора. В список вошли дворники домоуправляющей компании.

В первый день проверки было выявлено семь нарушений рабочего распорядка представителей ручного труда.

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