Облправительство установило размер финансирования капремонта дорог из бюджета Нижнего Новгорода в размере 34,7 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Областное правительство установило размер финансирования капремонта дорог общего пользования местного значения из бюджета Нижнего Новгорода в размере 34,7 млн рублей на 2018 год. Об этом сообщается в материалах на официальном портале правовой информации.



Соответствующее постановление 5 февраля 2018 года подписал врио губернатора региона Глеб Никитин. Согласно документу, средства на эти мероприятия должны быть предусмотрены в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области". Из бюджета Дзержинска на данные цели должно быть направлено 3,9 млн рублей. Кроме того, предусмотреть средства на капремонт дорог общего пользования рекомендовано администрациям муниципальных районов и городских округов.



Напомним, расходы на данную госпрограмму в этом году должны составить 14 млрд рублей. В том числе на ремонт и содержание автодорог регион намерен направить 7,2 млрд рублей.



Напомним также, что администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень автомобильных дорог местного значения в апреле 2017 года.