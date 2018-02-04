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Общество

Почему нижегородские ДУКи отправляют собранные с жильцов деньги в Москву? - анонс "Нижегородского рабочего"

07 февраля 2018 09:14  [319] Общество

Коррупционные схемы нижегородских ДУКов. Почему нижегородские управляющие компании отправляют собранные с жильцов деньги в Москву? Прежде всего речь идeт о Советском, Нижегородском, Канавинском и Московском районах Нижнего Новгорода. У представителей прокуратуры есть серьезные подозрения, что местные домоуправляющие компании выводили поступающие на их счета коммунальные платежи в Москву, своему нынешнему собственнику компании "Домком инвест", которой принадлежат 75% акций нижегородских домоуправляющих компаний. Из российской столицы на обслуживание нашего жилищного фонда суммы возвращались гораздо меньшие, а часть денег попросту "терялась", по-видимому, оседая в карманах нужных людей. Будет ли принят новый закон о так называемых "прямых договорах", который позволит потребителю самому решать, кому платить за коммунальные услуги - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий" 7 февраля 2018 года.

Нижегородцы больны кредитоманией. Почему нижегородцы впадают в болезненную зависимость от кредитов и как не попасть в финансовую кабалу, поддерживая при этом достойный уровень жизни без денежных заимствований? Более 10 тысяч нижегородцев являются потенциальными банкротами при том, что за последний год каждый девятый брал новый кредит. При этом, по словам руководителя проекта "Федресурс" Алексея Юхнина, за два года действия закона о банкротстве в России процедурой воспользовалась лишь малая доля потенциальных банкротов, что можно объяснить как сложностью процедуры для широких слоев населения, так и невысокой информированностью граждан о возможностях освобождения от долгов. Тем временем, потребительское кредитование в Нижегородской области растeт хорошими темпами. Насколько серьезен недуг под названием "кредитомания" и есть ли от него лекарство - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Как отразится новый Устав города на жизни нижегородцев? Предполагаемые изменения де-юре и де-факто усиливают исполнительную власть в Нижнем Новгороде. А там где власть, там и повышенная ответственность за всe происходящее в городе. Таким образом, властные полномочия и влиятельность нового мэра города Владимира Панова по факту возрастут. "Исходя из того, какие события происходят в политической жизни региона в последние несколько месяцев, рискну предположить, что депутаты гордумы не станут возражать против изменения устава", - комментирует политический обозреватель Сергей Анисимов. Какие предполагаемые изменения должны произойти в Уставе города и как после этого изменится жизнь самого города - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

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