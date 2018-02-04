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Бизнес

Продажи автомобилей LCV "ГАЗ" в январе 2018 года выросли на 11,6%

07 февраля 2018 09:41  [791] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" в январе 2018 года выросли на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в материалах комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно информации, в январе было продано 2 тысячи 574 автомобиля.

Напомним, продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" в 2017 году выросли на 5% по сравнению с 2016 годом – до 56 тысяч 617 штук.

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