Продажи автомобилей LCV "ГАЗ" в январе 2018 года выросли на 11,6% Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" в январе 2018 года выросли на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в материалах комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно информации, в январе было продано 2 тысячи 574 автомобиля.

Напомним, продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" в 2017 году выросли на 5% по сравнению с 2016 годом – до 56 тысяч 617 штук.