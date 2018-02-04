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Общество

Восемь чиновников администрации Починковского района Нижегородской области оштрафованы за нарушения сроков рассмотрения жалоб

07 февраля 2018 09:09  [529] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Восемь чиновников администрации Починковского района Нижегородской области оштрафованы за нарушения сроков рассмотрения обращений граждан по итогам 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 7 февраля 2018 года.

Согласно информации, за 2017 год прокурором района возбуждено восемь административных дел по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан) и ст.2.8 КоАП НО (нарушение права граждан на обращение в государственные органы области и органы местного самоуправления). Мировым судьей все виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

К наиболее типичным нарушениям относятся нарушения сроков рассмотрения обращений, отсутствие информаций о месте и времени приема граждан на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и помещениях администраций сельсоветов.

Например, 24 января 2017 года в администрацию района обратились жители ул.Кооперативная села Мадаева о переносе срока капитального ремонта. Данные обращения главой администрации переданы на рассмотрение консультанту управления архитектуры, строительства и ЖКХ районной администрации. Однако письменный ответ на заявления дан лишь 23 марта 2017 года после прокурорской проверки.

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