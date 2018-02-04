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Происшествия

Суд приговорил к условному сроку работника нижегородского СИЗО за взятку и пронос на территорию двух телефонов

07 февраля 2018 09:20  [176] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил к условному сроку работника нижегородского СИЗО за взятку, полученную за пронос на режимную территорию двух мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 7 февраля 2018 года.

Установлено, что в марте 2017 года 24-летний бывший сотрудник отдела режима следственного изолятора №1 получил от коллеги взятку в 30 тысяч рублей за пронос на режимную территорию изолятора запрещенных предметов – двух мобильных телефонов, с целью дальнейшей их передачи спецконтингенту.

Суд назначил ему наказание по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки) в виде трёх лет лишения свободы условно с назначением штрафа в размере 300 тысяч рублей.

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