Последние новости рубрики Происшествия
07 февраля 2018 13:53  [342] Мужчина в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в разбое и хранении наркотиков
07 февраля 2018 13:45  [103] Работница предприятия в Нижегородской области сломала позвоночник после падения в вентиляционную шахту
07 февраля 2018 13:34  [112] Мужчина предстанет перед судом по обвинению в избиении сотрудника ГУФСИН по Нижегородской области
07 февраля 2018 10:02  [845] Гендиректор жилфонда в Арзамасе Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в невыплате зарплат сотрудникам
07 февраля 2018 09:31  [247] Житель Ардатовского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти новорождённой дочери
07 февраля 2018 09:20  [176] Суд приговорил к условному сроку работника нижегородского СИЗО за взятку и пронос на территорию двух телефонов
06 февраля 2018 18:30  [1422] Выгорание остатков масла в емкостях произошло 6 февраля в промзоне Дзержинска Нижегородской области
06 февраля 2018 16:05  [188] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего нижегородца Алексея Петухова
06 февраля 2018 15:56  [252] Водитель лодки предстанет перед судом из-за смерти пассажира в Воротынском районе Нижегородской области
06 февраля 2018 15:07  [249] Жительница Ворсмы Нижегородской области приговорена к 18 годам за поджог дома и гибель троих людей
Происшествия

Житель Ардатовского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти новорождённой дочери

07 февраля 2018 09:31  [247] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Ардатовского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти новорождённой дочери. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 7 февраля 2018 года.

По версии следствия, в ночь на 2 января 2018 года в доме в селе Туркуши нетрезвый 52-летний обвиняемый во время сна по неосторожности придавил своим телом спящую рядом с ним на диване полуторамесячную дочь. Около 04:00 родители обнаружили, что ребенок не подает признаков жизни. Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что младенец погиб от асфиксии (удушья).

Вину обвиняемый признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) направлено в суд.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде04 февраля 2018Машина провалилась в очередной провал из-за обильных осадков в Нижнем Новгороде

Фоторепортажи
Непогода в Нижнем Новгороде
05 февраля 2018 17:46Непогода в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород"

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph