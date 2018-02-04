Житель Ардатовского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти новорождённой дочери Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Ардатовского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти новорождённой дочери. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 7 февраля 2018 года.

По версии следствия, в ночь на 2 января 2018 года в доме в селе Туркуши нетрезвый 52-летний обвиняемый во время сна по неосторожности придавил своим телом спящую рядом с ним на диване полуторамесячную дочь. Около 04:00 родители обнаружили, что ребенок не подает признаков жизни. Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что младенец погиб от асфиксии (удушья).

Вину обвиняемый признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) направлено в суд.