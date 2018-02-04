Гендиректор жилфонда в Арзамасе Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в невыплате зарплат сотрудникам Происшествия

Гендиректор жилфонда в Арзамасе Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в невыплате зарплат сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 7 февраля 2018 года.

По версии следствия, с марта по июнь 2017 года 44-летний генеральной директор фирмы, занимающейся оказанием услуг по содержанию и ремонту жилого фонда в городе Арзамас, не выплачивал заработную плату сотрудникам. Всего задолженность по заработной плате перед 19 работниками превысила 590 тысяч рублей.

Обвиняемый вину не признал, но задолженность по заработной плате работникам возмещена в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) направлено в суд.