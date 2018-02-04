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Спорт

Более четырёх тысяч детей-сирот примут участие в отборочных матчах соревнований по футболу "Будущее зависит от тебя"

07 февраля 2018 12:36  [516] Спорт

Более четырёх тысяч детей-сирот примут участие в отборочных матчах нового этапа открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя". Об этом сообщает организатор соревнований, компания "Мегафон" 7 февраля 2018 года.

Согласно информации, матчи второго регионального этапа пройдут с конца февраля по март в восьми российских городах – Азове, Владивостоке, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Оренбурге, Санкт-Петербурге и Туле. "Здесь каждый из 1260 участников получит шанс выйти со своей командой в финал и побороться за главный приз – традиционную поездку в Лондон в гости к футбольному клубу "Арсенал", которая в этом году будет организована в юбилейный десятый раз", - говорится в пресс-релизе.

"Соревнования "Будущее зависит от тебя" проводятся компанией "МегаФон" с 2005 года, сегодня среди соорганизаторов – министерство спорта РФ, министерство образования и науки РФ, министерство иностранных дел РФ и Российский футбольный союз. За 12 лет турнир охватил более 34 тысяч ребят. Наступивший год станет знаковым для турнира "МегаФона": в мае в Москве впервые пройдет Чемпионат мира по футболу "Будущее зависит от тебя" среди детей-сирот из 22 государств, организованный при поддержке международных благотворительных организаций Save the Children и Street Child United. Россию на этом турнире будут представлять две команды – сборная девушек из города Зубцов Тверской области, выигравшая федеральный отборочный турнир в декабре прошлого года, и чемпионы всероссийского этапа 2017 года – команда "Галактика" из Смоленской области", - рассказывают организаторы.

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