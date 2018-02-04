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Общество

Синоптики прогнозируют сохранение температуры до -18° в Нижегородской области до 10 февраля

07 февраля 2018 13:22  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют сохранение температуры до -18° в Нижегородской области до 10 февраля 2018 года. Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр.

Согласно информации, сегодня, 7 февраля, ожидается значительная облачность, осадки маловероятны. Максимальная температура воздуха - -6…-9°. Ветер юго-восточный 4-6 м/с.

Во вторую половину недели морозная погода сохранится: с 8 по 12 февраля днём температура воздуха останется в пределах -6…-10°, ночные значения - -11…-15°, при прояснениях - до -18°. Ветер слабый, восточный и юго-восточный.

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