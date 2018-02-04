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Происшествия

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в избиении сотрудника ГУФСИН по Нижегородской области

07 февраля 2018 13:34  [113] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина предстанет перед судом по обвинению в избиении сотрудника ГУФСИН РФ по Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 7 февраля 2018 года.

По версии следствия, днем 14 декабря 2017 года в доме в микрорайоне №1 г. Лукоянова обвиняемый, опознав в прохожем оперуполномоченного оперативного отдела одной из исправительных колоний, в которой он ранее отбывал наказание, стал "высказывать в его адрес претензии по поводу исполнения им своих должностных обязанностей".

Припомнив, что сотрудник колонии за время нахождения его в исправительном учреждении выявлял в его действиях неоднократные нарушения режима, на основании которых ему четыре раза налагались взыскания, обвиняемый с силой толкнул потерпевшего. После этого он схватил упавшего за верхнюю одежду, и нанес ему не менее 10 ударов.

Уголовное дело в отношении 38-летнего гражданина было возбуждено по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Вину обвиняемый признал. Дело направлено в суд.

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