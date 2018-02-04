Монтаж газового котла. Подсоединение заземления

Проблему, связанную с отсутствием отопления и горячего водоснабжения, можно легко решить, установив индивидуальный газовый котел.

Если было принято решение выполнить монтаж этого оборудования в частном доме, то необходимо подготовить соответствующую документацию, а также произвести определенные действия. Понадобится проект монтажа и согласование всех технических условий с представителем газовой службы.

Одним из обязательных условий подключения такого отопительного оборудования является заземление газовых котлов. Данные меры требуются для защиты человека от тока высокого напряжения, а также предотвращения взрыва и пожара при возникновении аварийных ситуаций. Поэтому к качеству заземления отопительного котла выдвигаются строгие требования, по сравнению с традиционной защитой прочих бытовых приборов.

Перед началом реализации процесса заземления, необходимо выпустить воздух из отопительной системы. Специалист должен убедиться в герметичности всех соединений. Для котла выбирается специальный стабилизатор напряжения. Не помешает и наличие ИБП. Не рекомендуется разбавлять прогреваемый теплоноситель антифризом, что может привести к повреждению уплотнительных элементов системы и приведет к утечкам.

Использование современных технологий позволяет быстро создавать заземление, способное прослужить без дополнительного обслуживания длительное время.

Чтобы смонтировать заземления для газового котла с нужным сопротивлением разумно использовать уже готовые комплекты, выполненные в виде одного электрода. Таким образом, можно получить нужное заземление даже при наличии минимальной площади. Что актуально, например, для подвального либо цокольного помещения.

При соединении проводника используются лишь качественные зажимы, входящие в комплект для заземления агрегата.

Специалисты считают, что использовать заземления без дополнительных устройств защиты, как, например, УЗО — опасно. От качества установки проводника будет зависеть безопасность в доме, а также здоровье его обитателей. Поэтому доверять такое мероприятие стоит лишь профессионалам, которые в состоянии выбрать подходящий комплект и правильно смонтировать его, учитывая современные меры безопасности.

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