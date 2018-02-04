Работница предприятия в Нижегородской области сломала позвоночник после падения в вентиляционную шахту Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работница ООО "Континент Электротехсервис" (Балахна, Нижегородская область) получила перелом позвоночника, упав в вентиляционную шахту. Об этом Гострудинспекция региона сообщила 7 февраля 2018 года.

Согласно информации, несчастный случай с 47-летней работницей произошел в 7:40 5 февраля. Женщина на производственной территории выполняла сбор и вывоз производственных отходов картонной упаковки в помещении окрасочно-сборочного участка, где установлена вентиляционная шахта. Работница открыла дверь в шахту и зашла внутрь. Сделав несколько шагов, она провалилась и пролетела с третьего этажа на второй.

В результате падения пострадавшая получила тяжелую травму - перелом позвоночника. Проводится расследование.