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Происшествия

Мужчина в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в разбое и хранении наркотиков

07 февраля 2018 13:53  [345] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в разбое и хранении наркотиков. Об этом прокуратура Нижнего Новгорода сообщила 7 февраля 2018 года.

Согласно информации, неоднократно судимый 25-летний мужчина встретил в Воротынском районе знакомых, которые, по его мнению, занимались сбытом наркотиков. Он решил назначить им встречу, чтобы завладеть их имуществом. Во время встречи обвиняемый избил знакомых ружьем и деревянной битой. После этого он отобрал у них телефоны.

Одному из потерпевших удалось сбежать и обратиться в полицию. Второго потерпевшего обвиняемый отвез на ферму, где продолжил его избивать. Потерпевшие получили кратковременное расстройство здоровья и ущерб в 13 тысяч рублей.

Впоследствии в Нижегородском районе Нижнего Новгорода обвиняемый был задержан сотрудниками полиции, так как вел себя подозрительно. При его личном досмотре в одежде был обнаружен и изъят сверток с наркотиком.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья) и ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Расследование дела завершено, дело направлено в Нижегородский районный суд.

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