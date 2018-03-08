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Культура и отдых

Первый чемпионат Нижнего Новгорода по игре "Камень, ножницы, бумага" пройдет в ТРК "Небо" 1 апреля

07 марта 2018 14:36  [246] Культура и отдых

Первый чемпионат Нижнего Новгорода по игре "Камень, ножницы, бумага" пройдет в ТРК "Небо" 1 апреля. Об этом пресс-служба комплекса сообщила 7 марта 2018 года.

Слгласно информации, стать участником соревнований может каждый гость ТРК "НЕБО", совершивший покупку в любом отделе комплекса с 1 марта по 1 апреля. Победитель турнира станет обладателем новой модели iPhoneX, а призеры, занявшие второе и третье места, будут награждены экшн-камерой и беспроводной акустической колонкой JBL. "Подлинную атмосферу соревнований создадут бойцовский ринг, а также профессиональные рефери. Для тех кто не решится попробовать свои силы в состязании будет работать игротека, а также зона рэп- и битбокс баттлов",- отмечается в сообщении.

"Это отличный повод весело провести время с друзьями или родными, ведь игру "Камень, ножницы, бумага" знают все. Ждем всех желающих 1 апреля в торгово-развлекательном комплексе "НЕБО"! Главный приз – iPhone X! И это не шутка!" - рассказала директор по связям с общественностью ТРК "НЕБО" Анна Волкова.

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