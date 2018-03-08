Пожарно-спасательный флешмоб пройдет у катера "Герой" в Нижнем Новгороде 11 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожарно-спасательный флешмоб пройдет у катера "Герой" в Нижнем Новгороде 11 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, мероприятие пройдет в рамках Года культуры безопасности, объявленного в системе МЧС России. Его участниками станут работники и сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области, Приволжского регионального поисково-спасательного отряда, аварийно-спасательного отряда Нижегородской области, а также члены их семей. Присоединиться к флешмобу могут также все желающие независимо от пола и возраста.

В начале мероприятия участников ждет выставка современной пожарно-спасательной техники и оборудования, находящихся на вооружении нижегородского пожарно-спасательного гарнизона. Всего будет представлено порядка 15 единиц разнообразной техники, возможности которой можно будет оценить, посидев за рулем, и даже прокатиться. Почувствовать себя настоящим спасателем смогут те, кто решится на мастер-класс по применению гидравлического аварийно-спасательного инструмента: специалисты помогут освоить азы резки металлических предметов с помощью "гидравлики", предназначенной для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Одновременно сотрудники МЧС расскажут о действиях в случае различных экстренных ситуаций. Под контролем профессионалов можно будет научиться правильно пользоваться огнетушителем при ликвидации настоящего возгорания. Кроме того, все желающие смогут сделать селфи в теплоотражательном костюме, а также принять участие в конкурсе по надеванию боевой одежду пожарного.

А узнать о правилах спасения человека, попавшего в полынью, все желающие смогут в ходе мастер-класса, который проведут работники Приволжского регионального поисково-спасательного отряда. Кроме того, они продемонстрируют спасение человека, оказавшегося на оторвавшейся льдине.

В завершение мероприятия сотрудники МЧС России вместе со всеми желающими построятся в фразу "Соблюдай ППБ (правила пожарной безопасности)!", которая будет запечатлена с квадрокоптера!

Начало флешмоба запланировано на 10:30.

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