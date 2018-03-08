Более 770 заявок поступило в группу "Антиснег-НН" за первый месяц работы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 770 заявок поступило в группу "Антиснег-НН" за первый месяц работы. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации 7 марта 2018 года.

Согласно информации, с 4 февраля по 6 марта в о группу на Фейсбуке вступили 2020 нижегородцев. На сегодняшний день горожане опубликовали 771 сообщение о плохой уборке улично-дорожной сети, в том числе, просьбы очистить от наледи пешеходные дорожки. Наибольшее количество заявок касается Нижегородского и Советского районов – 235 и 205 соответственно. Более 66% (510) претензий, поступивших за месяц работы группы "Антиснег – Нижний Новгород", снято подрядчиками.

Наибольшее количество отработанных заявок в процентном соотношении у Сормовского и Автозаводского районов, но и заявок там поступило не очень много. Из 22 заявок в Сормовском районе отработана 21 (95,5%), в Автозаводском е – 42 из 52 (80,8%).

Комментируя первые итоги, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Светлана Гонова отметила, что согласно ФЗ №44 менять подрядчиков по своему усмотрению мэрия не может, так как связана контрактом. Однако при этом подрядчик может быть внесен в "черный список", что автоматически исключает его из претендентов на получение государственного или муниципального контракта в дальнейшем.

Напомним, "Антиснег – Нижний Новгород" – официальная группа, созданная для совместного с нижегородцами контроля за качеством уборки территорий города в зимнее время.

Администрации районов города, в чьей зоне ответственности находится содержание территорий, будут направлять предписания подрядчикам, ДУКам, ТСЖ, представителям бизнеса, за которыми есть закрепленные участки и объекты. На каждое сообщение будет предоставляться подкрепленный фотографией официальный ответ.

Для удобства обработки информации рекомендуется прикреплять фотографии отдельными постами, а не комментариями к предыдущим сообщениям.