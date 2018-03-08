Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде Натальи Кузьминой Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде Натальи Кузьминой. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 7 марта 2018 года.

Согласно информации, 46-летняя Кузьмина 4 марта ушла из дома на ул. Мончегорской, 19/3 в направлении ул. Автомеханической, 22 и не вернулась.

Ее приметы: рост 157 см, худощавое телосложение, светлые глаза, короткие светлые волосы с сединой. Была одета в темно-синюю куртку, вязаную серую шапку, темно-синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении женщины, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), 8-831-291-51-51 (волонтеры).