Полицейские разыскивают похитившую в Нижнем Новгороде 36 тысяч рублей лжецелительницу Происшествия

Полицейские разыскивают похитившую в Нижнем Новгороде 36 тысяч рублей лжецелительницу. Об этом пресс-служба ГУ МВД РФ по региону сообщила 8 марта 2018 года.

Согласно информации, в полицию обратилась 26-летняя жительница Ленинского района, которая сообщила, что в торговом центре к ней подошла незнакомая женщина и стала расспрашивать о проблемах и здоровье. Незнакомка пообещала избавить женщину от проблем, а та передала ей ювелирные украшения и деньги.

Лжецелительница провела манипуляции с деньгами и украшениями и якобы положила их в карман потерпевшей. Она велела полчаса не трогать эти вещи, а сама скрылась в неизвестном направлении. Потом потерпевшая обнаружила отсутствие денег и драгоценностей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).