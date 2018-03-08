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Происшествия

Нижегородские полицейские задержали подозреваемых в краже из квартиры

09 марта 2018 10:02  [929] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские полицейские задержали подозреваемых в краже из квартиры. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в дежурную часть отдела полиции Автозаводского района поступило сообщение о том, что в квартиру одного из домов по ул. Строкина тайно проникли неизвестные, откуда похитили сумку с документами и денежными средствами в сумме 4 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки была установлена причастность к совершению данного преступления 45-летнего и 27-летнего мужчин. Подозреваемые арестованы, получены их признательные показания, ведется следствие.

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Теги:
Кража
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