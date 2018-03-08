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ДТП с шестью автомобилями произошло в Нижнем Новгороде 8 марта. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Согласно информации, авария случилась незадолго до полуночи на ул. Рокоссовского. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей Kia Rio и Газель.
По словам очевидцев, "задело" еще четыре машины. Жертв нет. О пострадавших пока ничего не известно. Дозвониться до УГИБДД на момент публикации не удалось.
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