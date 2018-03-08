ДТП с шестью автомобилями произошло в Нижнем Новгороде 8 марта Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ДТП с шестью автомобилями произошло в Нижнем Новгороде 8 марта. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Согласно информации, авария случилась незадолго до полуночи на ул. Рокоссовского. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение автомобилей Kia Rio и Газель.

По словам очевидцев, "задело" еще четыре машины. Жертв нет. О пострадавших пока ничего не известно. Дозвониться до УГИБДД на момент публикации не удалось.