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Происшествия

Пропавшая 4 марта в Нижнем Новгороде Наталья Кузьмина найдена живой

09 марта 2018 14:54  [939] Происшествия
Наталья Кузьмина

Наталья Кузьмина

Фото: ПСО "Волонтер"

Пропавшая 4 марта в Нижнем Новгороде Наталья Кузьмина найдена живой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 9 марта 2018 года.

Об обстоятельствах пропажи женщины и месте, где она находилась, не сообщается.

Напомним, 4 марта 46-летняя Кузьмина ушла из дома на ул. Мончегорской, 19/3 в направлении ул. Автомеханической, 22 и не вернулась. Поиск был объявлен 7 марта.

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