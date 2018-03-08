Пропавшая 4 марта в Нижнем Новгороде Наталья Кузьмина найдена живой Происшествия

Наталья Кузьмина Фото: ПСО "Волонтер"

Пропавшая 4 марта в Нижнем Новгороде Наталья Кузьмина найдена живой. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 9 марта 2018 года.

Об обстоятельствах пропажи женщины и месте, где она находилась, не сообщается.

Напомним, 4 марта 46-летняя Кузьмина ушла из дома на ул. Мончегорской, 19/3 в направлении ул. Автомеханической, 22 и не вернулась. Поиск был объявлен 7 марта.