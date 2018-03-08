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Культура и отдых

Театральный фестиваль-конкурс "Премьеры сезона 2017-2018" пройдет в Нижнем Новгороде 11-19 марта

10 марта 2018 11:11  [147] Культура и отдых
Театральный фестиваль-конкурс Премьеры сезона 2017-2018 пройдет в Нижнем Новгороде 11-19 марта

Театральный фестиваль-конкурс Премьеры сезона 2017-2018 пройдет в Нижнем Новгороде 11-19 марта

Театральный фестиваль-конкурс "Премьеры сезона 2017-2018" пройдет в Нижнем Новгороде 11-19 марта. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Согласно информации, в афише этого фестиваля будут представлены государственные и муниципальные профессиональные театральные коллективы Нижегородской области, также в нем примут участие студенты выпускного курса Нижегородского государственного театрального училища им. Е.А.Евстигнеева.

В 2018 году в составе жюри войдут: обозреватель драматического театра, кандидат искусствоведения, театральный критик, редактор интернет-блога Петербургского театрального журнала, печатается в "Петербургском театральном журнале", журналах "Театр", "Страстной бульвар", "Colta", периодических изданиях Петербурга. Член экспертного совета премий "Золотая маска", "Арлекин", "Прорыв" - Татьяна Джурова, театральный художник, график, театральный критик, автор Петербургского театрального журнала Мария Смирнова-Несвицкая.

Лауреаты конкурса будут озвучены 19 марта в 14:00.

По результатам просмотра и обсуждения спектаклей лучшие работы в различных номинациях: исполнительское мастерство, лучший ансамбль, режиссура, музыкальное, художественное оформление спектакля и другое, будут отмечены дипломами фестиваля и премиями "Творческая удача".

Награждение лауреатов состоится на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню театра, 26 марта в Нижегородском Доме актера.

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