Благотворительный спектакль "Я хочу подарить миру" пройдет 12 марта 2018 года в КЦ "Рекорд" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Благотворительный спектакль "Я хочу подарить миру" пройдет 12 марта 2018 года в КЦ "Рекорд" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, благотворительный показ пройдет для подопечных благотворительного фонда "НОНЦ", "Нижегородский", "Доброе Дело", фонда социальной и творческой реабилитации ИРИС. Постановка осуществлена областной студией творческого развития "Оперение-Нижний Новгород".

Спектакль "Я хочу подарить миру" - речевой спектакль, спектакль рассуждение, в котором участвуют все студийцы от шести до 16 лет. В яркой творческой форме зрителям будут представлены стихи и прозы Маршака, Усачева, Киплинга, Клюева, Шергина, Кэрролл, Брэдбери.

Начало спектакля в 18:00.

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