Нижегородский футбольный клуб (ФК) "Олимпиец" сыграл вничью с новосибирской "Сибирью" 10 марта со счетом 1:1 Спорт

Нижегородский футбольный клуб (ФК) "Олимпиец" сыграл вничью с новосибирской "Сибирью" в домашнем матче 10 марта 2018 года со счетом 1:1.

Как сообщается на сайте клуба, в начале матча в ворота "Сибири" гол забил Радик Хайруллов. Ответный гол забил нападающий Виталий Галыш.

"Мы прекрасно понимали, что соперник находится в верхней части турнирной таблицы. "Сибирь" - обученная, крепкая команда, не первый год играющая практически одним и тем же составом. В начале встречи мы повели в счете, забив гол со "стандарта". И в дальнейшем в первом тайме ни в чем не уступали гостям. После перерыва ребята стали нервничать, появились ошибки, вследствие чего пропустили необязательный гол. Сделали замены, отодвинули игру от своих ворот, и в итоге матч прикатился в ничейную гавань", - сказал после матча тренер "Олимпийца" Валерий Чижов.

Сейчас "Олимпиец" находится на 13 месте в турнирной таблице ФНЛ, "Сибирь" – на шестой.

Напомним, "Олимпиец" сыграл вничью с "Тюменью" в первом матче после зимнего перерыва, который состоялся в Тюмени 4 марта.