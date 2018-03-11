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Происшествия

Следователи просят помощи в поиске совершивших убийство в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

11 марта 2018 12:23  [896] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следователи СУ СК РФ по Нижегородской области просят помощи в поиске совершивших убийство в Автозаводском районе областного центра. Об этом пресс-служба управления сообщила 11 марта 2018 года.

Предварительно, 7 марта 2018 года поздним вечером 32-летний мужчина выехал на своей автомашине марки "Ford C-MAX", госномер М 844 АА/152 из дома и направился по Южному шоссе в строну ул. Гайдара. Домой он не вернулся. Следователи полагают, что автомашина могла передвигаться по улицам: Ореховская, Гайдара, Стахановская, Малышевская, Лесосечная, Малоэтажная.

8 марта тело мужчины было обнаружено в обгоревшем автомобиле в парковой зоне на "Малышевских гривах" в Автозаводском районе. На водительском сиденье тело водителя машины с признаками насильственной смерти.

Следователи просят автовладельцев, имеющим авторегистраторы, на которых мог быть запечатлен автомобиль марки "Ford C-MAX", а также лицам, обладающим любой информацией о передвижении указанного автомобиля или ставшими очевидцами совершенного преступления связаться по телефону: 8 920 019 26 89.

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