Силовики проводят проверку по факту падения женщины из дома на ул. Рокоссовского в Нижнем Новгороде Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту падения женщины из дома на ул. Рокоссовского в Нижнем Новгороде. Как сообщили агентству НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области 11 марта 2018 года, заявка о падении поступила вечером 10 марта. В соцсетях очевидцы сообщали о том, что женщина выпала с восьмого этажа.

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