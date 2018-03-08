Силовики проводят проверку по факту падения женщины из дома на ул. Рокоссовского в Нижнем Новгороде

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту падения женщины из дома на ул. Рокоссовского в Нижнем Новгороде.
Как сообщили агентству НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области 11 марта 2018 года, заявка о падении поступила вечером 10 марта.
В соцсетях очевидцы сообщали о том, что женщина выпала с восьмого этажа.
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