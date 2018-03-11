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Происшествия

Нижегородский суд приговорил уроженца Дрездена к ограничению свободы за использование поддельного прокурорского удостоверения

12 марта 2018 09:34  [150] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский суд приговорил уроженца Дрездена к ограничению свободы за использование поддельного прокурорского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 12 марта 2018 года.

Согласно данным следствия, в апреле 2017 года 34-летний нижегородец, являющийся уроженцем города Дрезден (ГДР), через интернет заказал поддельное служебное удостоверение сотрудника прокуратуры Российской Федерации, заплатив за это 60 тысяч рублей. Исполнитель в ходе дознания установлен не был.

В декабре 2017 года нижегородец на автомобиле двигался по ул. Московское шоссе, не справился с управлением и совершил столкновение с другим транспортным средством. Сотрудникам УГИБДД мужчина предъявил поддельное удостоверение, они обнаружили подделку и изъяли её.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Ранее он не судим.

По решению суда он был осуждён по ч.5 ст.33 и ч.1 ст.327 УК РФ (пособничество в подделке удостоверения, предоставляющего права и освобождающее от обязанностей, в целях его использования) к ограничению свободы сроком на 1,5 года.

В отношении неустановленного лица, осуществившего подделку удостоверения, уголовное дело выделено в отдельное производство.

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