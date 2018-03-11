Проезд на маршруте Т-71 в Нижнем Новгороде подорожал до 20 рублей с 11 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Проезд на маршруте Т-71 в Нижнем Новгороде подорожал до 20 рублей с 11 марта 2018 года. Объявление о повышении стоимости билета с 15 до 20 рублей размещено в салонах автобусов.

Эту информацию подтверждают и пассажиры в группе в соцсети "Маршрут Т-71". ИП А.И. Комраков, который обслуживает данный маршрут, не предупреждал об увеличении стоимости проезда. Как сообщили по телефону в офисе организации, Комраков по данному вопросу комментариев не дает.

Напомним, нижегородский перевозчик ИП Комраков в августе 2017 года сохранил стоимость проезда на маршруте Т-71 на уровне 15 рублей, несмотря на повышение цены билета до 28 рублей на дублирующих маршрутах.